Yeni asgari ücret brüt 70 bin 893 TL, net 61 bin 677 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün üçüncü toplantısını yaptı ve yeni asgari ücreti belirledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin işçi ve hükümet kanadının oyları ile oy çokluğu alınarak belirlendiğini söyledi.

Kamuda açıklanan hayat pahalılığı oranı olan yüzde 16,95 oranında asgari ücrete artış yapıldığını ifade eden Hasipoğlu, çalışanın, halkın alım gücünü korumak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

2026 yılının ilk asgari ücretini aylık net 52 bin 738 TL, brüt ise 60 bin 618 TL olarak belirlemişti.