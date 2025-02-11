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Törende konuşan Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, ‘gözün arkada kalmasın’ diyerek, şunları kaydetti:

“Ruhlar mezarlarına girene kadar yanımızda olur ve söylediklerimizi duyarlarmış. Bunları da duyduğuna inanıyorum. Vatan olma mücadelesi için verdiği yolculukta yargılanırken birlikteydik, hapishanede bunun için bedel öderken de birlikteydik, hastanede son yolculuğuna uğurlarken de birlikteydik. Umarım başka bir dünyada sevdiklerine berabersin Asil. Seni hayal kırıklığına uğratmayacak iki yavrunla bıraktığın mücadelene devam edeceğiz. Gözün arkada kalmasın.”