ÖZEL HABER-BAHAR SANCAR

Anma törenine katılanlar Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuştu…

Başbakan Ünal Üstel:

Asil Nadir Kıbrıs Türkü’nün yetiştirdiği ender iş insanlarından biriydi. Başarılarıyla Kıbrıs Türkü’nü dünyaya tanıtan iş insanlarımızdan bir tanesiydi. Kıbrıs’ı daha iyi bir noktaya getiren, otelciliği ülkemize teşvik eden ender iş insanlarımızdan biriydi. O dönemlerde KKTC en iyi ekonomik durumuna ulaşmıştı. İnsanlar devlet yerine Asil Nadir yanında çalışmak istiyordu. Değerli iş insanımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.

Maliye Bakanı Özdemir Berova:

Bizim için çok üzücü bir gün, ülkemizin yetiştirdiği ender iş insanlarından olan Nadir’i son yolculuğuna uğurluyoruz. Yaptığı hizmetler, KKTC’ye yaptığı yatırımlar bundan sonraki nesiller tarafından da hatırlanacaktır. Allah Rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Kendisi hafızlarımızda kazılı olarak kalacaktır.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu:

Kıbrıs Türkü’nün yetiştirdiği ender iş insanlarından birini bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Üzgünüz. Çok büyük bir değerimizi yitirdik. Allah Rahmet eylesin, nur içinde yatsın

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu:

Büyük bir kayıp. Kıbrıs Türk halkı için ömrünü feda etmiş ve vatan sevgisiyle dolu bir isim. Heycanını vatan sevgisini hiç yitirmemiş biri. Hastanede yatakta yatarken bile projelerini anlattı. Böyle bir değeri kaybettik. Allah rahmet eylesin.

UBP Milletvekili Zorlu Töre:

Çok önemli bir değeri kaybettik. Çok üzgünüz. Kendisine Allahtan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dilerim. Vatan sevgisi ile dolu, ülkeye ilham kaynağı olan bir ismi yitirdik.

CTP Milletvekili Fikri Toros:

Kendisini 80’li yıllarda tanıdım. Tüm dünyada Kıbrıslı Türk iş insanı olarak kendini kanıtlamış ve bir çok sektörde ortaya çıkmış bir iş insanıydı. Kaybı bizleri derinden üzdü.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy:

Asil Nadir KKTC için çok şeyler hayal etti. Tarihe adını yazdırmış bir isim. Allah sevdiklerine sabır versin.

KTTO Başkanı Turgay Deniz:

Bugün bizim için çok üzücü bir gün, ülkemizin yetiştirdiği ender iş insanlarından olan Nadir’i son yolculuğuna uğurluyoruz... Yattığı yer nur mekanı cennet olsun...

Yazar Ahmet Tolgay:

Kıbrıs Türk toplumunun içinden çıkan ender efsanelerden birini son yolculuğuna uğurluyoruz. Umarım onun ilhamı genç nesillere kalır. Bu ilham kaynağından toplumun her konuda yararlanması gerekir. Allah rahmet eylesin…