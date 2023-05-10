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Oldukça kalabalık bir katılımla gerçekleşen organizasyon ayakta alkışlandı, büyük beğeni topladı.

Günkut Ajans Marka Modellerinin üstlendiği defilede, 1571 yılından günümüze Kıbrıs Türk Kadını ve erkeğinin giydiği kostümler tanıtıldı.

Duayen sunucu Bülent Günkut’un sunumunu üstlendiği defile büyük bir ilgi ile izlendi.

Trafiğe bir can daha! Gencecik yaşında hayatını kaybetti

Trafiğe bir can daha! Gencecik yaşında hayatını kaybetti

Uluslararası Inner Wheel Kulübü’nün Kuzey Kıbrıs Kulüplerinden Lefkoşa Yenikent Inner Wheel Kulübü himayesinde hafta sonu ‘Asırlar Boyunca Bir Kıbrıs Masalı’ temalı defile büyük ilgi gördü.

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