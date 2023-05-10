Uluslararası Inner Wheel Kulübü’nün Kuzey Kıbrıs Kulüplerinden Lefkoşa Yenikent Inner Wheel Kulübü himayesinde hafta sonu ‘Asırlar Boyunca Bir Kıbrıs Masalı’ temalı defile büyük ilgi gördü.
Duayen sunucu Bülent Günkut’un sunumunu üstlendiği defile büyük bir ilgi ile izlendi.
DÜNDEN BUGÜNE KOSTÜMLER SERGİLENDİ…
Günkut Ajans Marka Modellerinin üstlendiği defilede, 1571 yılından günümüze Kıbrıs Türk Kadını ve erkeğinin giydiği kostümler tanıtıldı.
Oldukça kalabalık bir katılımla gerçekleşen organizasyon ayakta alkışlandı, büyük beğeni topladı.