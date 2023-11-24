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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında Gündem Kıbrıs’a konuştu…

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayarak, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında bilgi verdi. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda söz konusu yasa üzerinde çalışma başlayacağını kaydeden Canaltay, Yılbaşına kadar söz konusu yasanın meclisten geçmesini beklediğini ve Pazartesi günü mecliste ivediliğinin alınmasının beklendiğini söyledi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile istişareler yapılarak, yasa tasarısının hazırlandığını kaydeden Canaltay, “Bizim amacımız gençlerimizin bu ülkeye daha özgür bir şekilde gelmelerini sağlamaktır. Pandemi döneminde ne yazık ki birçok çocuğumuz yoklama kaçağına düştü ve ciddi sıkıntılar yaşandı. Biz de Ulusal Birlik Partisi olarak gençlerimize daha iyi şartlar sunmak için bu yasa tasarısını hazırladık” dedi.

Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda bulunan değişiklik önerileri ise şu şekilde:

-Mevcut yasaya göre KKTC yurttaşlığına geçen kişilerin eski yurttaşlıklarında yaptıkları askerlik KKTC’de sayılıyordu ancak bedelli askerlik için bu geçerli değildi. Belirli bir ücret ödenerek bedelli askerliğin de sayılması için bir öneride bulunuldu.

-1 Ocak 2022den önce Türkiye’de bedelli askerlik yapmış olanlar KKTC’de askerlikten muaf olabilecekler.

-Yurt dışında ikamet eden ve hiç askere gitmeyen vatandaşların belirli bir ücret ödeyerek askerlik yapması için bir çalışma yapılacak.

-49 yaş ve üzerinde olanlar değişiklik yasa önerisi ile askerlikten muaf olacak.

-31 yaşından önce bir kişi KKTC’ye giriş yaparsa 4 ay askerlik yapma hakkı vardı. Değişiklik yasa önerisi ile bu fırka kaldırılacak. Vatandaşlar, 31 yaşından önce ülkeye girerlerse bir bedel ödeyerek 4 ay askere gitme hakkı olacak.

-31-49 yaş aralığında olan ve ülkeye dönüş yapan kişiler ya 2 ay askere gidecek yada 5 asgari ücret karşılığında bedelli askerlik yapabilecek.

-Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanlar yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde askere müracaat ederlerse aftan yararlanabilecek.

-Özel statüde bedelli askerlik yapacak olan kişiler yurt dışında ikamet eden ve ülkede 120 günden fazla kalmış ve bedelli hakkını kaybetmişse, değişiklik yasa önerisi yasallaştıktan sonra 6ay af getirilecek ve 31 Aralık 202’e kadar yurt dışına çıkma izni verilecek.

-Yükseköğrenime bağlı bedelli askerlik hakkına sahip olup zamanında başvurmayan ve tecil işlemini yaptırmayan ve benzeri yükümlülüklerini getirmeyen kişilere de af getirilecek ve belirli bir meblağ karşılığında aftan yararlanabilecek.