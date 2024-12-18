Atan yaptığı yazılı açıklamada, “Bu düzenleme, çalışanların hak kaybına uğramasına neden olacak. Kök maaş üzerinden hesaplama yapılması kabul edilemez” dedi ve düzenlemenin Meclis’e sunulması halinde sendikalar olarak sert tepki vereceklerini kaydetti.

Hükümet geri adım atmazsa ülkenin büyük bir kaosa sürükleneceğini öne süren Metin Atan, bu düzenlemenin yalnızca kamu çalışanlarını değil, sosyal sigorta ve kamu emeklileri de dahil tüm çalışan kesimleri olumsuz etkileyeceğini belirtti. Atan şöyle devam etti:

-"Bu durum ekonomik felakete dönebilir"

“Asgari ücretin hesaplanması, hayat pahalılığı oranlarına dayanır. Ancak kök maaş yöntemi hayata geçirilirse, çalışanların ve emeklilerin kazançlarında ciddi kayıplar olacak. Sosyal sigortalılardan, asgari ücretle çalışan özel sektör emekçilerine, hatta emeklilere kadar herkes bu düzenlemeden zarar görecek. Bu durum ekonomik bir felakete dönüşebilir.”

Hem hukuki hem de eylemsel mücadeleye hazır olduklarını kaydeden Metin Atan, “Gerekirse geniş çaplı grevlerle sesimizi duyuracağız” dedi.

Bu girişimlerin yalnızca bireysel gelirleri değil, genel ekonomik istikrarı da olumsuz etkileyeceğini kaydeden Atan, şunları belirtti:

“Hayat pahalılığı oranlarının düşürülmesi, emekli maaşlarının belirlenmesi ve asgari ücret artışlarının tespiti gibi temel mekanizmalar bu düzenlemeden direkt olarak zarar görecek. Bu da iş barışını ve toplumsal huzuru bozacaktır.”

Atan, hükümete, söz konusu tasarıyı geri çekme çağrısı yaptı.