Ataoğlu, mesajında, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkının yıllarca maruz kaldığı baskıların sona erdiği ve geleceğini güven içinde inşa etme iradesini ortaya koyduğu tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, “Bu anlamlı gün, yalnızca bir askeri harekatın değil; barışın, huzurun ve insanlık değerlerinin de simgesidir” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği sarsılmaz desteğin her zaman en büyük güç kaynağı olduğunu kaydeden Ataoğlu, geçmişten alınan güçle devlete sahip çıkmanın, birlik ve beraberliği korumanın, tarihi genç nesillere doğru aktarmanın ve ülkeyi her alanda ileriye taşımanın görevleri olduğunu belirtti.

Ataoğlu, Barış Harekatı’nın mimarlarını ve şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve saygıyla anarak halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.