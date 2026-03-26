“Sanatın en güçlü ifade biçimlerinden biri olan tiyatro, toplumların kültürel gelişiminde, düşünce dünyasının zenginleşmesinde ve bireylerin kendilerini ifade edebilmesinde önemli bir yere sahiptir.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle, sahneye emek veren tüm sanatçılarımızı ve tiyatroya gönül veren vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum.

Kıbrıs Türk halkı, kültür ve sanat alanında köklü bir birikime ve güçlü bir iradeye sahiptir. Tiyatro da bu zenginliğin en önemli parçalarından biridir.

Sanatın birleştirici gücüyle toplumsal bağlarımızı güçlendirmeye, kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.

Bu doğrultuda uzun yıllardır özlemi duyulan Devlet Tiyatroları binasının yapımında sona yaklaşıldığını da memnuniyetle ifade etmek isterim.

Projenin son etabı titizlikle sürdürülmekte olup, hedefimiz Temmuz ayında binamızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaktır. Böylece sanatçılarımız modern ve donanımlı bir sahneye kavuşurken, tiyatroseverler de hak ettikleri mekâna ulaşacaktır.

Yeni tiyatro binamızın açılmasıyla birlikte, yıllardır süren hasret sona erecek; perdeler daha güçlü, daha özgür ve daha umut dolu açılacaktır.

Bu anlamlı günde, tiyatronun yaşaması ve gelişmesi için emek veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, Dünya Tiyatrolar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”