Telekomünikasyon ve bilgi-iletişim teknolojileri alanının en prestijli uluslararası organizasyonları arasında gösterilen sempozyuma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük ile BTHK Uzmanlarından Mehmet Cezar katıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) ev sahipliğinde düzenlenen GSR-26, yaklaşık 100 ülkeden 1000’i aşkın üst düzey temsilcinin katılımıyla; düzenleyici kurumları, politika yapıcıları ve dijital ekosistemin önde gelen paydaşlarını Ankara’da bir araya getirdi.

“Navigating the Digital Frontier – Dijital Ufukta Yol Almak” temasıyla düzenlenen GSR-26’da; yapay zeka yönetişimi, 5G ve ötesi teknolojiler, dijital dönüşüm süreçleri, afetlere karşı dijital dayanıklılık, sürdürülebilir dijital gelecek ve gençlerin dijital ortamda korunması gibi önemli başlıklar ele alındı. Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen açılış töreni ve basın toplantılarında, küresel düzenleme politikaları ve dijital dönüşüm süreçlerine ilişkin önemli mesajlar verildi.