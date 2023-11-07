Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, KKTC Eğitim Ateşeliği ve İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu tarafından düzenlenen etkinlikte Bakan Ataoğlu’na Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile KKTC İngiltere Temsilcisi Çimen Keskin eşlik etti.

29 Ekim kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde, Honsey Atatürk Türk Okulu, Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu, Salusbury Primary School, Londra Atatürk Dernek Okulu, Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu, Batı Londra Türk Akademisi Türk Okulu ve Rauf Raif Denktaş Türk Okulu öğrencileri şiir,dans ve folklör gösterileri yaptılar.

Bakan Ataoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada kültürümüzün İngiltere’de devam ettirilmesi ve gençlerimizin bu kültürü alarak daha bilinçli yetişmesi için katkı koyan velilere ve öğretmenlere teşekkürlerini sundu.

Türkiye’nin 100’üncü, Kuzey Kıbrıs’ın 40’ıncı kuruluş yıldönümünde gençlerin sergilediği bu anlamlı gösterileri beğendiğini ifade eden Ataoğlu tüm gençleri tebrik etti.

Ataoğlu, İngiltere’de yaşayan Türk toplumuna da seslenerek şöyle konuştu; “Kendi ata topraklarınızı sahipsiz bırakmayın. Her zaman evlatlarınız ile birlikte memleketinizi ziyaret edin ve mutlaka evlatlarınızı kendi ülkenizde ev sahibi olması için teşvik edin. Gençlerin her zaman gelip gidebileceği bir evleri olsun. Bu bağı kurduğunuz zaman yurt dışında yaşayan tüm gençlerimiz kendi kültürüne, dinine ve diline sahip çıkmayı ve kendi kültürünü yaşatmayı daha kolay öğrenecektir.” diyerek söylerini tamamaladı.