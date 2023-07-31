Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Ziyarette Ataoglu'na, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç ve İstanbul Turizm Koordinatörü Özge Palamutçu da eşlik etti.

Ülke turizmi hakkında yapılan görüşmede alternatif turizm modellerinin yaratılması üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Yeni Ercan Havalimanı’nın açılmasıyla turizmde de yükselen bir grafik beklediklerini ifade eden Ataoğlu, ülkedeki yatak kapasitesinin bir süre sonra yeterli olmayacağını belirtti.

Ülkede yeni turizm alanlarının yaratılması ve alternatif konaklama çeşitliliğinin artırılması için ortak projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Ataoğlu, iki bakanlık arasında yıllardan beridir sürdürülen işbirliğinin her geçen gün artarak devam ettiğini ifade etti.

Ataoğlu, ülkede lüks 5 yıldızlı oteller yanında, eko-agro turizmini ön plana çıkarabilecek daha küçük, doga ile iç içe konaklama tesisleri planlandığını, "Glamping" diye adlandırılan, lüks ama doga içinde Kamp Turizmi konusunda da bölgeler oluşturulmaya başlandığını aktardı.

Bafta turizm bölgesi için ortak eğlence alanları, yeşil alanlar, golf ve spor turizmine yönelik adımlar atılması için girişimler başlattıklarını da söyleyen Ataoğlu, bölgenin gelişime müsait bir turizm bölgesi olduğunu dile getirdi.

Karpaz ve Lefke bölgelerinin turizmden daha fazla pay alması için de bazı projeleri olduğunu ifade eden Ataoğlu,ülkenin geleceğinin turizmde olduğunu söyledi.

Müzelerin geliştirilmesi ve daha fazla turist çekebilmesi için personel ve mali eksiklikler olduğuna da değinen Ataoğlu, bu durumu sağlıklı bir düzene koyabilmek için de çalışıldığına değindi.