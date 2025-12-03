Turizm profesyonellerini 19'nci kez bir araya getiren fuara Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Fuarda Ataoğlu’na KKTC İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu eşlik etti.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen TTI İzmir 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 5 Aralık tarihine kadar devam edecek.



TTI İzmir Fuarı; önceki 18 yılda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden katılımcı ve ziyaretçileri buluşturacak. Fuarda; kamu kurumları, belediyeler, seyahat acenteleri, tur operatörleri, turizm büroları, oteller ve konaklama tesisleri, havayolları, turizm taşımacılığı, seyahat teknolojileri ve yazılımları gibi birçok kuruluş yer alıyor.

ATAOĞLU



Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İzmir Turizm ve Ticaret Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın bölgesel iş birliği, turizm vizyonu ve ticari potansiyel açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İzmir’in tarih boyunca ticaretin, kültürün ve Akdeniz ruhunun buluşma noktası olduğunu hatırlatan Ataoğlu, “Bugün burada sadece bir fuarı açmıyoruz; aynı zamanda bölgemizin turizm vizyonunu ve uluslararası iş birliği imkânlarını güçlendirecek önemli bir adım atıyoruz” dedi.

“Türkiye ile turizmde ortak hedeflerle

ilerlemekten memnuniyet duyuyoruz”

KKTC olarak turizmi ekonomik kalkınmanın yanı sıra kültürel bağları güçlendiren stratejik bir alan olarak gördüklerini belirten Ataoğlu, Türkiye ile turizmde ortak projeler üretmekten ve bölgesel tanıtım stratejilerinin uyum içinde geliştirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ataoğlu, dünya turizminde rekabetin her geçen gün arttığını, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve nitelikli turizm anlayışının ön plana çıktığını belirterek, KKTC’nin de bu doğrultuda destinasyonlarını güçlendirdiğini, yeni pazarlar hedeflediğini ve tanıtım stratejilerini çeşitlendirdiğini söyledi.

“Turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz”

Bakan Ataoğlu, turizmde büyümeyi sürdürülebilir destinasyon yönetimi, pazar çeşitlendirmesi, dijital tanıtım ve uçuş ağlarının geliştirilmesi temelinde ele aldıklarını, bu yılki hedeflerinin ise turist profilini çeşitlendirmek, konaklama kapasitesini artırmak ve turizmi 12 aya yaymak olduğunu dile getirdi.

Ada Kıbrıs projesi turizmde ivme kazandırdı

Konuşmasında Ada Kıbrıs projesine de değinen Ataoğlu, geçen yıl başlatılan markalaşma hamlesinin bu yıl meyvelerini verdiğini, Türkiye pazarında yaklaşık yüzde 30’luk bir artış yaşandığını söyledi. TÜRSAB heyetinin KKTC’ye yaptığı ziyaretin de projeye önemli katkı sağladığını ifade eden Ataoğlu, yeniden başkan seçilen Firuz Bağlıkaya ve ekibini tebrik ederek yeni dönemde KKTC turizmine yönelik yeni projeler hayata geçireceklerini belirtti.

Türkiye’nin birçok bölgesinde düzenlenecek etkinliklerle Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına devam edeceklerini kaydeden Ataoğlu, fuarın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Alternatif turizm modellerinin sürekli arttığını belirten Ataoğlu, herkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet etti.