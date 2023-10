Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı fuarda Ataoğlu’na Antalya Valisi Hulusi Şahin, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da eşlik etti.

Türkiye’nin ve Akdeniz’in en verimli Turizm Fuarı olarak beşinci kez Turizm sektörünün dinamiklerini bir araya getiren Antalya 2023 Turizm Fuarı’na, 35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyoneli katılıyor.

KKTC, Ulusal ve uluslararası tur operatörleri, çevrimdışı ve çevrimiçi seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, havayolları, ulaşım şirketleri, rekreasyon alanları, bilgi teknolojileri, gastronomi ve servis sağlayıcılar ile finansal kurumları bir araya getiren Antalya 2023 Turizm Fuarı’na, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı profesyonel ekibi yanı sıra, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Sağlık Turizmi Konseyi üyelerinden oluşan bir heyetle temsil ediliyor.

Tanıtıcı yayınların yer alacağı KKTC standında ayrıca, Kıbrıs Türk geleneksel tatları da ziyaretçilerle buluşturulacak.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada Antalya Fuarı’nın Kuzey Kıbrıs için oldukça önem arz ettiğini ifade ederek, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yıllardır maruz bırakıldığı siyasi, ekonomik ve insani alanlardaki izolasyonlara rağmen, dünya ile bütünleşmiş, turizm başta olmak üzere, yüksek öğretim, sağlık gibi sektörlerde yakaladığı başarı sayesinde, dünyanın dört bir tarafından insanların tercihi haline gelmiş, her geçen gün daha da güçlenen bir ekonomik yapıya sahip bir ülke konumundadır.

Bu anlamda, her zaman ve her alanda yanımızda olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine, sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunmak isterim.

Kuzey Kıbrıs, tarihi ve kültürel zenginlikleri, güzel plajları, leziz mutfağı ve misafirperver insanları ile turistler için eşsiz bir destinasyon sunuyor. Bunun yanında, iklim koşullarının uygunluğu ile de, KKTC’ni yıl 12 ay turizme elverişli hale getiriyor.

Ülke ekonomimizin lokomotifi konumundaki turizmin daha da gelişmesi adına ülke turizmini çeşitlendirmek, özel ilgi turizminin yaygınlaştırılmasını hedefleyen çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor.

Bu anlamda, kuş gözlemi, yürüyüş yolları kültür ve sanat alanındaki faaliyetleri sayesinde, tercih edilen bir ülke konumundayız.

Ülkemizin iklim koşulları nedeni ile kış aylarında turizmin devam ettiğini ve kış turizmi adı altında 2 haftalık konaklamalı turlarımızın sürdüğünü de söyleyebilirim.

Charter seferler ile Avrupa’dan gerçekleşen operasyonlar ile kış turizmi hem ülke ekonomimize hem de ülke turizmimize büyük bir katma değer sağlıyor.

Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanısıra, bakir kalmış yapısı ile birçok ülke insanının dikkatini çekmekte ve bu güzellikleri keşfetmek için talepler artarak gelmektedir.

Bunun yanında ülkenin yatak kapasitesinin arttırılmasına yönelik olarak da yeni turizm alanlarının oluşturulması, yeni yatırımların hayat bulması adına çalışmalarımız da devam etmektedir.

Bu anlamda, yatırımcılar, işletmeler ve tur operatörleri için sunduğumuz destek ve fırsatlar konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, ekibimiz burada ve sizinle görüşmek için hazır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, tüm turizm profesyonelleri ve ziyaretçilere ülkemizi keşfetmeleri için kapılarımızı açıyoruz. Bu fuarın, yeni iş birlikleri kurma ve mevcut ilişkileri güçlendirme fırsatları sunmasını diliyorum.

Böylesine güzel bir organizasyonu hayata geçiren tüm fuar yönetimini tebrik eder, burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz mutluluğu yinelemek isterim.” Diyerek sözlerini tamamladı.