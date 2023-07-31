Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu yayımladığı mesajda, Toplumsal Direniş Bayramı’nın Kıbrıs Türk halkının iradesine, özgürlüğüne ve haklarına sahip çıktığı kahraman bir destanın başlangıcı olduğunu belirterek, “Bu destan halkımızın direnişi ve cesareti, dönemin zorlu koşullarına karşı gösterdiği kararlılıkla yazılmıştır” dedi.

Geçmişte yaşanan zorlukların, birlik ve dayanışma içinde aşılarak, engellerin nasıl bertaraf edildiğini halka gösterdiğini kaydeden Ataoğlu, “Kıbrıs Türk toplumunun o zamanlardaki iradesi, adalet ve özgürlük için gayret gösterdiği mücadelesi, bizlere bugün daha fazla güç vermiş, geleceğimize ışık tutmuştur” ifadelerini kullandı.

“Gelecek nesillerin de bu kutlu mücadeleyi sürdüreceğine inancım tamdır”

Ataoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'mızı gururla kutlarken, geleceğimize olan güçlü inancımızı da bir kez daha yürekten dile getiriyorum. Birlikte omuz omuza verdiğimiz sürece, karşılaştığımız her zorluğu aşacağımızı toplumca çok iyi biliyoruz. Gelecek nesillerin de bu kutlu mücadeleyi sürdüreceğine olan inancım tamdır. Bu kutlu gün vesilesiyle, geçmişimize olan saygıyla, bugünkü birlik ve beraberlikle ve geleceğe olan umutla dolu yüreğimizle bir aradayız. Halkımızın Toplumsal Direniş Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, birlik ve beraberlik içinde daha nice başarılar elde etmemizi diliyorum.”

Ataoğlu, 1571’den beri süre gelen zamanda kimliğiyle, kültürüyle bu topraklarda varlığını korumak için onurlu mücadele veren kahramanlara sonsuz şükranlarını sundu ve TMT’nin 65’inci ve GKK’nın 47’ncı kuruluş yıl dönümlerini kutladı.