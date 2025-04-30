Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Emek, bir toplumun ilerlemesinin, üretimin ve kalkınmanın temel taşıdır. Alın teriyle, emeğiyle gece gündüz demeden çalışan işçi kardeşlerimizin mücadelesi, hem geçmişimizin hem de geleceğimizin onurudur.

Tarım Bakanlığı’ndan çizgili yılan kedi balığı hakkında bilgilendirme Tarım Bakanlığı’ndan çizgili yılan kedi balığı hakkında bilgilendirme

1 Mayıs, sadece bir takvim günü değil; emeğin, dayanışmanın ve adaletin haykırıldığı anlamlı bir gündür. Bu vesileyle, ülkemizin her köşesinde emek veren, üreten, katkı koyan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum.

KKTC olarak, işçi haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve emekçimizin refah seviyesinin artırılması yönünde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; güçlü bir gelecek, güçlü emekle inşa edilir.

Tüm emekçilerimize sağlık, huzur ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.”