Ziyamet-Gelincik Yol Kavşağı üzerinde dün saat 23.00 sıralarında İskele Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, polis ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan K.M’nin (E-24) kullanımındaki ve Y.M’nin (E-45) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, ava kapalı bir günde adlarına kayıtlı kılıfları içerisinde 3 adet av tüfeği ile birlikte ülkeye ithali yasak olan Güney Kıbrıs menşeili toplam 1034 adet canlı av tüfeği fişeğini, kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdıkları tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.