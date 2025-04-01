Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Avrupa Komisyonu’nun akıllı bir elektrik dağıtım sisteminin planlanması ve uygulanması aynı zamanda su kıtlığının ortasında içme suyu kaybıyla mücadeleye yardımcı olmak için uzmanlarını Güney Kıbrıs’a göndereceğini yazdı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya dayanarak AB’nin tüm üye devletleri arasında toplam 150 proje seçildiğini ve bunların teknik destek mekanizmasına dahil edileceğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’la ilgili listenin 14 proje içerdiğini kaydetti.

14 projenin 6’sının ülkeyi etkileyen reformların desteklenmesiyle alakalı olduğunu kaydeden gazete, AB’nin teknik destek mekanizması aracılığıyla katkıda bulunacağı bu altı proje arasında Kıbrıs’ın tamamına ilişkin mekânsal bire plan geliştirilmesi (ada planı), Güney Kıbrıs’ta yeşil ve akıllı elektrik dağıtım mekanizması için teknik destek sağlanması, Rum Yönetimi için ulusal savunma sanayi stratejisinin desteklenmesi ile su kaybının azaltılması ve AB’nin içme suyuyla ilgili AB direktifine uyumun bulunduğunu belirtti.

Gazete Avrupa Komisyonu’nun yardımının finansman sağlanmasıyla değil, teknik uzmanlık sağlanmasıyla alakalı olacağını da ekledi.