AKPA temaslarını değerlendiren Oğuzhan Hasipoğlu, yararlı temaslar ve görüşmelerle Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya devam ettiklerini söyledi.

Avrupa Konseyi ve Avrupa kurumlarının Kıbrıs Konusuna bakış açısının ana hatlarıyla bilindiğine işaret eden Hasipoğlu, “ Ancak artık şunu açıkça söyleyebiliriz. Eskiden her gittiğimizde bize federal çözüm görüşmeleri nasıl gidiyor diye soruyorlardı. Artık bize ortak zemin var mı diye soruyorlar. Çünkü Kıbrıs’ta mevcut gerçeği, realiteyi farketmeye başladılar” dedi

AKPA’da Rum Tarafı’nın mülkiyet üzerinden yaptığı tutuklamaları gündeme getirdiklerini ifade eden Hasipoğlu, insan haklarına aykırı uygulamanın taraflar arasındaki güven bunalımını artırdığını yineledi.

Hasipoğlu, “ AİHM’in etkin bir iç hukuk olarak kabul ettiği Taşınmaz Mal Komisyonunu, 8 bin Rum vatandaşın başvurusunu kabul ederken , Güney Kıbrıs Rum yönetimin de artık bu yargı yolunu kabul edip, bu haksız tutuklamalara son vermesini talep ettik” dedi

Mart Ayı’nda yapılması plananan Kıbrıs Zirvesi’nden, kapsamlı çözüm müzakereleri bağlamında çarpıcı bir değişiklik beklemediklerini ifade eden Hasipoğlu, Rum Tarafı’nın önce Kıbrıs Türkü ile İşbirliğine girebilmeyi öğrenmesi gerektiğini ifade ederek, “ işbirliği yapılamaz ise , çözüm modelinde nasıl anlaşacağız diye sordu.

Hasipoğlu, Rum tarafının silahlanmayla, hem bölge barışını hem de mart ayında yapılması planlanan çok taraflı toplantıyı tehlikeye attığını vurguladı.