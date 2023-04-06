Halk desteği olmayan mücadele başarıya ulaşamaz! Halk desteği olmayan mücadele başarıya ulaşamaz!

Avukat Ahmet Said Sayın, sosyal medya hesabı üzerinden elektrik kesintilerine tepki göstererek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (EL-SEN) eleştirdi.

Sayın, “Elektriğimiz yine yok. EL-SEN'in ‘tamiri bıraktık kesintiler bu yüzdendir’ açıklaması da akla yakın değildir” dedi.

“Sendikanın halka karşı aldığı bu tavrın adı ‘terörizm'dir” ifadelerini kullanan Sayın, şöyle devam etti:

“Siz böyle yapmakla mücadelenize destek kazandığınızı sanıyorsunuz ama halk size öfke duyuyor. Şahsen EL-SEN'e sempati duymak yerine EOKA B, ELAM gibi örgütlere daha çok sempati ve saygı duyduğumu söylüyorum.”