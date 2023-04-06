Avukat Ahmet Said Sayın, sosyal medya hesabı üzerinden elektrik kesintilerine tepki göstererek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (EL-SEN) eleştirdi.

Sayın, “Elektriğimiz yine yok. EL-SEN'in ‘tamiri bıraktık kesintiler bu yüzdendir’ açıklaması da akla yakın değildir” dedi.

“Sendikanın halka karşı aldığı bu tavrın adı ‘terörizm'dir” ifadelerini kullanan Sayın, şöyle devam etti:

“Siz böyle yapmakla mücadelenize destek kazandığınızı sanıyorsunuz ama halk size öfke duyuyor. Şahsen EL-SEN'e sempati duymak yerine EOKA B, ELAM gibi örgütlere daha çok sempati ve saygı duyduğumu söylüyorum.”