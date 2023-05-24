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Sanık M.K.B Dava sonucunda 4.500TL para cezasına çarptırılırken, 2 yıl süre ile sulh ve sukunu koruyacağına, iyi ahlak sahibi olacağına dair 15,000 TL kefalet senedi imzalamasına karar verildi.

Lefkoşa Kaza Mahkeme si Yargıcı Tutku Candaş huzurunda yargılanan sanık M.K.B aleyhindeki karar suçlarını kabul etmesi üzerine sonuçlandı.

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