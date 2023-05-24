Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Tutku Candaş huzurunda yargılanan sanık M.K.B aleyhindeki karar suçlarını kabul etmesi üzerine sonuçlandı.
Sanık M.K.B Dava sonucunda 4.500TL para cezasına çarptırılırken, 2 yıl süre ile sulh ve sukunu koruyacağına, iyi ahlak sahibi olacağına dair 15,000 TL kefalet senedi imzalamasına karar verildi.
Sanığın mahkum olduğu dava konusu olay nasıl olmuştu.
Sanık M.K.B 14 Nisan 2020 tarihinde saat 20.00’de Marmara bölgesindeki ikametgâhının salonu içerisinde aralarında temizlik yüzünden çıkan tartışma neticesinde aynı yerde sakin kız arkadaşı M.Y’nin vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde Darp etmişti.