Aydınköy’de Osman Gezer’e ait arazide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı dün meydana gelen yangında beş dönümlük arazideki kuru otlar ile damlama ve sulama hortumları yanarak zarar gördü.

Tatar: Çiftçilerimizin ekonomiye katkısı küçümsenemez Tatar: Çiftçilerimizin ekonomiye katkısı küçümsenemez

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.