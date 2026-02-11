Ayrelli toplarken farkında olmadan Alayköy civarından KKTC topraklarına geçtiği belirtilen A.P., askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Zanlı, askeri mahkemenin ardından “Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf” suçlarından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Araçta 16 Av Fişeği Tespit Edildi

Kaza Mahkemesi’nde görülen duruşmada polis memuru Emre Koyun, 10 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Alayköy bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlının aracında arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada 16 adet 12 kalibre, Güney Kıbrıs menşeli av tüfeği fişeği bulunduğunu ve zanlının tutuklandığını aktardı.

Tutuklu Yargı Talebi

Polis, zanlının KKTC’de herhangi bir yasal bağı bulunmadığını belirterek uygun bir teminat talep etti.

Savcı Ali Yeğen ise zanlı aleyhine askeri yasak bölgeye gizlice girme suçundan da soruşturma yürütüldüğünü ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 4 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.