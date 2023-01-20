Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten, sosyal medya hesabı üzerinden ayrellinin fiyatını paylaştı, tepki gösterdi.

“Doğanın nimetlerinden faydalanmak elbette önemlidir!” diyen Sarpten, ayrelli (kuşkonmaz) gibi geleneksel ürünlerin toplanması ve yenilmesinin bu topraklardaki her bireyin doğal hakkı olduğuna işaret etti.

Sarpten, “Lakin, kontrolsüz bir şekilde doğadan toplanıp satılması, hatta bunun organize bir sektör haline dönüşmesi doğru değildir. Devlet, bu konuda bir düzenleme ve denetleme yapmalıdır. Gerçi, devletimizin çok daha öncelikle yapması gereken işler var ama olsun bunu da buraya yazmış olalım” açıklamasını yaptı.