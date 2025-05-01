Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Doğukan Akınsel, 29 Nisan 2025 tarihinde zanlı İ.Ş’nin Türkiye’de bulunduğu sırada WhatsApp uygulaması üzerinden Alsancak’ta sakin ayrılmak üzere olduğu eşi İ.Y.Ş’nin kullanımında bulunan WhatsApp uygulamasına kendisiyle boşanmak istemediği gerekçesiyle tehdit mesajları gönderip adı edileni tedirgin etmek suretiyle Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı harekette bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlının önceki gün ülkemize turist olarak gelmesine müteakip eşinin kalmakta olduğu apartman dairesine giderek kapıyı çaldığını ancak kapının açılmaması üzerine apartman boşluğuna inerek beklediğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı aleyhine eşinin şikayette bulunması üzerine tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede turist statüsünde bulunması üzerine mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.