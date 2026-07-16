Bengihan, ülkede tüm çalışanların hayat pahalılığından aynı oranda etkilendiğini, asgari ücretlilerin ise bu koşullardan çok daha ağır şekilde etkilendiğini ifade etti.

Sosyal Sigortalar’a kayıtlı 170 bin iştirakçi bulunduğunu belirten Bengihan, bunların yaklaşık yüzde 70’inin primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını kaydetti. Bengihan, bunun yaklaşık 120 bin kişiye denk geldiğini söyledi.

“Bu lütuf değil, zorunluluktur”

Bengihan, hayat pahalılığı oranının asgari ücrete yansıtılmasının bir lütuf olmadığını vurgulayarak, bunun kaybedilen alım gücünün yerine konması anlamına geldiğini belirtti.

“Yüzde 16.95’i vermeyen hükümet, hükümet değildir” diyen Bengihan, güncel olmayan enflasyon sepetine göre dahi ortaya çıkan bu oranın tartışmaya açılmasının kabul edilemeyeceğini savundu.

Bengihan, gıda enflasyonunun açıklanan hayat pahalılığı oranının çok üzerinde olduğunu da ifade ederek, en çok ezilen kesimin alım gücünün pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini söyledi.

“Hükümet tarafını belli etmiştir”

Başbakan Ünal Üstel’in açıkladığı teşvik paketine de değinen Bengihan, desteklerin çalışanlara değil işverenlere yöneldiğini savundu.

Bengihan, hükümetin sermayenin taleplerine göre politika ortaya koyduğunu ileri sürerek, “Hükümet tarafını belli etmiştir. Hükümet sermayenin temsilciliğini yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

İşverenlere verilen prim ve teşvik desteklerinin çalışan haklarını güvence altına alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten Bengihan, teşviklerden yararlanacak işverenlere sendikalı çalışma ve toplu iş sözleşmesi şartı getirilmesi gerektiğini söyledi.

“Asgari ücretlinin kabahati yok”

Asgari ücretlinin alın teriyle üretime katkı sağladığını belirten Bengihan, çalışanların uzun saatler çalışmasına rağmen hak ettiği değeri alamadığını ifade etti.

Bengihan, asgari ücretlinin herhangi bir kabahati olmadığını, sorunun emeğin karşılığını vermek istemeyen anlayışta olduğunu savundu.

Özel sektör çalışanlarının örgütlenmesi ve sendikalı olması gerektiğini de belirten Bengihan, çalışanların emeğini savunabilmesinin yolunun örgütlenmeden geçtiğini söyledi.