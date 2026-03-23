Polisten yapılan açıklama şöyle:

“23.03.2026 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Bafra’da yapımı devam etmekte olan bir otel inşaatında çalışmakta olan MD Alamgir KABİR (E-39), kalıp çakma işi yaptığı sırada dengesini kaybederek bir buçuk metre yükseklikten beton zemin üzerinde sabitlenmiş demir çubuklar üzerine düşerek yaralanmıştır. Adı edilenin kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Göğüs Cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam eder.”