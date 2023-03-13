Kerimoğlu, milli mücadele yıllarında Bağlıköy’de şanlı bir direniş sergilendiğini belirterek, bu adada özgürce yaşayabilmeyi şehitlere borçlu olduklarını ve şehitlerin asla unutulmayacağını söyledi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu tarafından yapıldı.

Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, protokol sırasına göre şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

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