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Lefkoşa'nın Yeşil Hat bölgesinde yer alan ve kullanım hakkı Çetinkaya Türk Spor Kulübü’ne (ÇTSK) verilen Taksim Sahası Türkiye’nin destekleriyle yeniden yapılarak ve ışıklandırılarak kullanıma açılmıştı.

Zahra Sokak üzerinden inceleme yapan Bakan Osman Aşkın Bak’a Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tatar ve bürokratlar eşlik etti.

Gardiyanoğlu, Yaşlılar Haftası’nda Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti

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Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çetinkaya Taksim Sahası’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

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