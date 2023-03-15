Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı ve Değirmenlik Belediyesi ile ortak yürütülen proje kapsamında Değirmenlik Bölgesi'ne prefabrik bir Sağlık Merkezi inşa edileceğini açıkladı.

Altuğra, Sağlık Bakanlığı ile Değirmenlik Belediyesi'nin ortak projesi ile Değirmenlik Bölgesi’ne yaklaşık 250 metrekare büyüklüğünde prefabrik bir Sağlık Merkezi inşa edileceğini kaydetti.

Ocak ayı sonunda Değirmenlik'te bulunan sağlık merkezinin gözle görülür şekilde güvensiz oluğunu tespit ettiklerini belirten Altuğra, güvensiz bir binada halkımıza sağlık hizmeti vermenin tehlike arz etmesinden dolayı sağlık merkezinin boşaltıldığını söyledi.

Altuğra, tam donanımlı bir sağlık merkezi tamamlanıncaya kadar bu geçiş sürecinde bölge halkımızın mağdur olmaması için bu projenin hayata geçeceğini dile getirdi.

Altuğra, inşa edilmesi hedeflenen yeni prefabrik sağlık merkezinin yapımının yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Altuğra, prefabrik inşaatın tamamlanmasıyla bölge halkına sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.