Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme iradesini dünyaya ilan ettiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescillendiği çok özel bir tarih olduğunu kaydetti.

Arıklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla birlikte milletin iradesi, devlet yönetiminde en yüce makam olarak kabul edilmiş, bu anlamlı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan edilerek evrensel bir anlam kazanmıştır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, Kıbrıs Türk halkı için de ortak bir gurur ve coşku günüdür. Çünkü bu bayram, özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi, çocukların mutlu yarınlara erişmesinin teminatıdır.

Çocuklarımız, barışın, kardeşliğin ve çağdaş dünyanın mimarlarıdır. Onlara daha güçlü bir gelecek sunmak; çağın gerekliliklerine uygun eğitimle donatmak, adaletli, şeffaf ve katılımcı bir topluma hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir gelecek sunma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Ulaşımda ve bilişimde atacağımız her adım, onların yarınlarını inşa edecek tuğlalardan biridir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kıbrıs Türk halkının ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bağımsızlık meşalesini yakan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”