Çavuşoğlu, arama kurtarma çalışmalarında uzman köpeklerin de kullanıldığını ifade etti.

Çocukların otelin 3’üncü ve 4’üncü katında kaldığını da aktaran Çavuşoğlu, deprem esnasında binanın yapısının bozularak yıkıldığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, yaklaşık 200 kişilik bir ekiple enkazın etrafının sarıldığını belirterek, öğrencilere henüz ulaşılamadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Gündem Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.