Bakan Çavuşoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin elde ettiği başarının “kıymetli ve gurur verici” olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu başarının, Yakın Doğu Üniversitesi’nin küresel ölçekte ulaştığı akademik seviyeyi ortaya koyduğunu vurguladı.

Akademisyenlerinin özverili çalışmaları, araştırma merkezlerinin küresel topluma dokunan projeleri ve öğrencilerin uluslararası başarılarının bu sürece önemli katkı sağladığına işaret eden Çavuşoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi, yalnızca bugünün değil, geleceğin de şekillenmesine katkı sağlayan öncü bir yükseköğretim kurumu olduğunu kanıtlamıştır.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yönetimini, akademik ve idari kadrosunu, araştırmacılarını ve öğrencilerini tebrik ederek, başarılarının aynı kararlılıkla ve istikrarla artarak, devam etmesini temenni etti.

KKTC yükseköğretimini dünya sahnesinde gururla temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür eden Çavuşoğlu, üniversitenin gelecekte daha birçok uluslararası başarıya imza atacağına inandığını belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.