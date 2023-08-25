Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs'ta yayınlanan Gizem Özgeç'in hazırlayıp sunduğu Meclis Bahçesi programına konuk olarak projelerinden bahsetti.

"BAŞBAKAN KABİNEYİ SUNMADAN KISA SÜRE ÖNCE ÖĞRENDİM"

Bakan olduktan sonra ilk kez Gündem Kıbrıs'a konuk olan Gardiyanoğlu, Bakan olacağını Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kabineyi sunmasından çok kısa bir süre önce öğrendiğini açıkladı.

"BU BAKANLIĞA ÇOK YABANCI OLAN BİRİSİ DEĞİLİM"

Geçtiğimiz hafta itibariyle bakanlık görevine başlayan Gardiyanoğlu, "Bu bakanlığa çok yabancı olan birisi değilim" şeklinde konuşarak 26 yıla yakın bir süredir çalışma hayatının içinde olduğunu dile getirdi.

"HİÇBİR ZAMAN ŞİKAYETÇİ OLMADIM"

Kabine yenilendikten sonra kimseyle arasında herhangi bir gerginlik olmadığını dile getiren Gardiyanoğlu, Bakan olmasaydı aynı tepkiyi vermeyeceğini dile getirdi ve "Hiçbir zaman şikayetçi olmadım" şeklinde konuştu.

"MÜSTEŞARIMA 5 TANE PROJE TESLİM ETTİM"

Bakanlıkta 9. günü olduğunu belirten Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarına 5 tane proje teslim edip sonuçlandırılması gerektiğiyle ilgili sürelerini de verdiğini söyledi.

GARDİYANOĞLU PROJELERİNDEN BAHSETTİ...

Projelerinden bahseden Gardiyanoğlu, bu projelerin yaşlı bakım evleri, engelli yaşam evleri ve sevgi evleri ile ilgili olduğunu açıkladı.

Yıllarca Demirhan yolunda otların içerisinde kalan binalar olduğunu ve hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten Gardiyanoğlu, bir türlü çözüm üretilemediğini dile getirdi. Gardiyanoğlu, "Bunları aşmazsak daha çok yıpranacaklar" diyerek gerek Maliye Bakanlığı gerekse Türkiye Cumhuriyeti KEİ ofisi ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ve önümüzdeki hafta şartnamelerini tamamlayacaklarını belirterek "Amacım bu projelerin Mart 2024 ve Nisan 2024 gibi hepsinin hayata geçirilmesi" şeklinde konuştu.

GARDİYANOĞLU MÜJDEYİ VERDİ... "SİL BAŞTAN YENİLENECEK..."

Güzelyurt'ta Kalkanlı Yaşam Evi'ni ziyaret ettiğini söyleyen Gardiyanoğlu, idari kontrolün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bütçesinin ise Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu dile getirdi. Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi'nin bir kaç iş adamının sponsorluğu doğrultusunda tamamen yenileneceği müjdesini vererek "Sil baştan yenilenecek..." dedi.

"2-2 BUÇUK AY İÇERİSİNDE TÜM EKSİKLER GİDERİLECEK"

2-2 buçuk ay içerisinde Kalkanlı Yaşam Evi'ndeki tüm eksiklerin giderileceğine vurgu yapan Gardiyanoğlu, yurtdışından birisi geldiğinde örnek gösterebileceğimiz bir tesis olmasının talimatlarını verdiğini söyledi.

"BÜTÇE ÖNCELİĞİ KONTEYNER KENTE VERİLDİ"

Lapta Huzur Evi ile ilgili konuşan Gardiyanoğlu, Anavatan Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sürecine denk geldiğini ve bütçe önceliğin konteyner kente verildiğini dile getirdi.

"YARIM KALAN İŞLERİN TAMAMLANMASI KONUSUNDA SÖZÜMÜZÜ ALDIK"

Kıbrıs Türk Müteahhitler Derneği Başkanı Cafer Gürcafer ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Gardiyanoğlu, "Lapta Huzur Evi ile ilgili yarın kalan işlerin tamamlanması konusunda sözümüzü aldık" ifadelerine yer verdi.

Yaşlı bakım evleri ile ilgili denetim için talimatlar verdiğini belirten Gardiyanoğlu, "Personel alımı olacak" dedi.

"BU MAKAS KAPATILACAK"

Göç Yasası'na da değinen Gardiyanoğlu, "Bu makas kapatılacak" şeklinde konuştu. "Teşkilat yasamız eski" diyen Gardiyanoğlu o dönemki iş hacmine göre yazıldığını söyleyerek personel alımı olacağını açıkladı.

"ÜLKEDEKİ KAÇAK İŞ GÜCÜNÜ SIFIRLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

"Protokol yaptığımız paydaşlarımız var" diye konuşan Gardiyanoğlu, ilk toplantısını Müteahhitler Birliği ile yaptıklarını belirtti. Gardiyanoğlu, "Ülkedeki kaçak iş gücünü sıfırlamaya yönelik çalışmalarımız var" diyerek vurgu yaptı.

"ÇOK CİDDİ BİR ARŞİV EKSİĞİMİZ VAR"

İşsizlik oranına değinen Gardiyanoğlu, "Çok ciddi bir arşiv eksiğimiz var" ifadelerine yer vererek nisan 2023 bu yana kadar olan verileri açıklayabileceğini öncesinin ise sağlıklı olmayacağını söyledi.

"KADINLARI ÇALIŞMA YAŞAMINA DAHİL ETMEK İÇİN PROJELER VAR"

Gençleri özelliklede kadınları çalışma yaşamına dahil etmek için projelerin olduğunu belirten Gardiyanoğlu, istihdam yapılacağını dile getirdi.

"REST ÇEKEREK DEĞİL DİYALOG KURARAK MASADAN KALKACAĞIZ"

"Rest çekerek değil diyalog kurarak asgari ücret masasından kalkacağız" diyen Gardiyaoğlu, bunun siyasi kültüründe her zaman olduğunun altını çizdi.

"ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEME KONUSUNDA SÜRPRİZİM VAR"

"Asgari ücreti belirleme konusunda sürprizim var" ifadelerine yer veren Gardiyanoğlu, yeni bir hesaplamayla ortak paydada buluşturabilecek bir düşüncesinin olduğunun altını çizdi ve "Asgari ücreti belirleme ilgili değişikliğe gitme durumumuz olabilir" dedi.