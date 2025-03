Bakan Gardiyanoğlu’nun mesajı şöyle;

“Bugün, dünya çapında kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal başarılarını kutladığımız, aynı zamanda kadınların iş gücündeki eşit haklar ve fırsatlar için verdiği mücadelenin önemini hatırladığımız özel bir gündür.

Kadınlarımız, tarih boyunca toplumların şekillenmesinde ve kalkınmasında önemli roller üstlenmiş, her alanda emekleriyle büyük katkılar sunmuştur.

Bu anlamlı günde, tüm emekçi kadınlarımıza olan minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyor, başta çalışma hayatında olmak üzere her alanda daha fazla fırsat, sunmak için çalışmayı sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,kadınlarımızın çalışma yaşamında eşit ve adil bir şekilde yer alması; maruz kaldıkları fiziksel ve ruhsal şiddet başta olmak üzere yaşadıkları her türlü olumsuzluğun giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Hayatın her alanında, üreten, iş kuran, sigortalı tüm kadınlara hizmet veren bir bakanlık olarak, kadına yönelik başlattığımız projeler kapsamında kendi işini kuracak girişimci kadınlarımıza sosyal güvenlik desteği anlamında katkıda da bulunuyoruz.

Kadınların emeği, gücü ve kararlılığı, geleceğimizin inşasında önemli bir yer tutmaktadır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, tüm kadınların haklarının savunulması ve güçlendirilmesi adına yürütülecek tüm çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceğiz.Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum.”