Mini ekmeklerin içinde uyuşturucu… Zanlılar yeniden mahkemede Mini ekmeklerin içinde uyuşturucu… Zanlılar yeniden mahkemede

Bakan Gardiyanoğlu habersiz gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kalkanlı Yaşam Evi koşullarını denetledi yetkililerle görüştü. Yaşam Evi’ndeki yaşlılarla birebir sohbet eden Gardiyanoğlu  ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Gardiyanoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Yaşlılarımızın hak ettikleri  bakım, saygı ve özeni görmesi her zaman öneceliğimizdir. Denetimlerimiz ve ziyaretlerimiz habersiz olarak aralıksız devam edecek. Benzer ziyaretlerimizi diğer birimlerimizde de sürdüreceğiz.  Tüm gayemiz hizmet verdiğimiz alanlarda kalite standartlarımızı  daha da yükseltmek. Bu çerçevedeki çalışmalarımız kesintisiz  sürecektir.” ifadelerini kullandı.