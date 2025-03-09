Bakan Gardiyanoğlu habersiz gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kalkanlı Yaşam Evi koşullarını denetledi yetkililerle görüştü. Yaşam Evi’ndeki yaşlılarla birebir sohbet eden Gardiyanoğlu ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Gardiyanoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Yaşlılarımızın hak ettikleri bakım, saygı ve özeni görmesi her zaman öneceliğimizdir. Denetimlerimiz ve ziyaretlerimiz habersiz olarak aralıksız devam edecek. Benzer ziyaretlerimizi diğer birimlerimizde de sürdüreceğiz. Tüm gayemiz hizmet verdiğimiz alanlarda kalite standartlarımızı daha da yükseltmek. Bu çerçevedeki çalışmalarımız kesintisiz sürecektir.” ifadelerini kullandı.