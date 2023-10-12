Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ankara ziyaretleri çerçevesinde Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi’ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili yerinden bilgi aldı.

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve huzurevi yetkilileri Bakan Gardiyanoğlu’na eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Serkan İlseven, Sosyal Hizmetler Müdürü Alev Ecevit de ziyarette yer aldı.

Ziyaretin başında, Bakan Gardiyanoğlu’na, merkezle sunum yapıldı.

Anavatan Türkiye’nin sosyal hizmetler alanında önemli aşama kaydettiğine işaret eden Gardiyanoğlu, Türkiye Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Özdemir’e, geçtiğimiz günkü ziyarette kendilerine gösterdiği yakın ilgiye ve işbirliğine teşekkür etti, bugün de Bakan Yardımcısı Laman Hanım’ın ziyarette bulunmasının, gelecek dönemde sosyal hizmetler alanında yapılacak ortak çalışmalara ışık tutacağını vurguladı

Bakanlık görevinde, insani konulara, sosyal hizmetlerin tam kapasite ve yeni donanımla uygulanmasına her zaman ayrı bir önem vereceğini ifade eden Gardiyanoğlu, “ Bu görevler geçici. İnsanımıza, yaşlılarımıza unutulmayacak hizmetler bırakmamız lazım. Benim tek amacım bu. Bunun için de hem kendi potansiyelimizi harekete geçireceğiz, hem de Anavatanımızın potansiyelinden faydalanacağız” dedi

Sadık Gardiyanoğlu, ziyaret vesilesiyle, yaşlılarla sohbet etti, sportif faaliyetlerine katıldı.