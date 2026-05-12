Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin uzun süredir kapsamlı bir hükümet programı üzerinde çalıştığını belirterek, şeffaflığı ve hesap verebilirliği devlet yönetiminin merkezine koyacaklarını belirtti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, İncirli, Nazar Erişkin ile Güne Dair programına konuk olarak ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İncirli, Meclis’te hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili yaşanan tartışmalara değinerek, hükümetin ortaya koyduğu yaklaşımın “samimi olmadığını” ifade etti. İncirli, daha önce bu konuda komite kurulduğunu ve CTP’nin yüksek maaş alanlara hayat pahalılığı ödeneğinin daha az yansıtılması yönündeki görüşünü çok önceden söylediğini belirtti.

Meclis çalışmalarının kuralları ve yöntemi olduğunu kaydeden İncirli, “Önemli olan Başbakan’ın dün yaptığı değil, bunun sonuca ulaşıp ulaşmayacağıdır. Hedefe yönelik çalışmalar önemlidir.” ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN TÜM KESİMLERİNİN KATKISIYLA YOL HARİTASINI HAZIRLADIK"

CTP’nin çalıştay sürecine de değinen İncirli, 629 kişinin katılımıyla bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Akademisyenlerden uzmanlara, sektör temsilcilerinden sendikalara kadar farklı kesimlerin aynı masalarda bir araya geldiğini belirten İncirli, çalıştayların yalnızca sorunları tespit etmek için yapılmadığını, sorunların nasıl çözüleceği, hangi kaynağın kullanılacağı ve hangi yasal değişikliklerin gerektiğinin de ele alındığını ifade etti.

İncirli, ülkenin tüm kesimlerinin katkısıyla bir yol haritası hazırlandığını belirterek, hazırlanan raporların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. İncirli, “CTP geldiğinde ne yapacak sorusunu cevapsız bırakmayacağız.” dedi.

Mevcut devlet yapısında ciddi koordinasyonsuzluk bulunduğunu söyleyen İncirli, kamudaki verimsizliğin nedenlerinden birinin kurumlar arasındaki kopukluk olduğunu ifade etti. CTP’nin iktidarında veriye dayalı karar alma süreçlerinin esas olacağını ve kurumların güçlendirileceğini kaydeden İncirli, yapılan işlerin sonuçlarının düzenli şekilde denetleneceğini ve kamuda performans mekanizmalarının güçlendirileceğini belirtti.

"BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Basın özgürlüğü tartışmalarını da değerlendiren İncirli, CTP’nin ifade özgürlüğü konusundaki tavrının net olduğunu söyledi; Meclis grubunun ilgili yasa değişikliğine bu nedenle "ret" oyu verdiğini belirtti.

Basın örgütleri ile Barolar Birliği’nin karşı karşıya gelmesinden üzüntü duyduğunu ifade eden İncirli, bu süreçten herkesin ders çıkarması gerektiğini kaydederek, CTP’nin basın ve ifade özgürlüğünün yanında olduğunu söyledi.

Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs sorununa ilişkin de konuşan İncirli, Türkiye ile karşılıklı güvene dayanan, kurumsallaşmış ve sürdürülebilir ilişkileri önemsediklerini belirtti. Türkiye’ye giriş yasağı uygulamalarının haksız ve doğru olmayan uygulamalar olduğunu en başından beri ifade ettiklerini kaydeden İncirli, bu konunun diplomasi yoluyla çözülmeye başlanmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Ankara’daki temaslarına da değinen İncirli, gazetecilerle buluşmasında "Kıbrıs sorununun çözümünün, Doğu Akdeniz’de güvenlik ve enerji açısından stratejik önem taşıdığını" anlattıklarını belirtti. İncirli, çözümsüzlük sürdükçe Kıbrıslı Türklerin yanı sıra Türkiye’nin de siyasi, ekonomik ve sosyal bedellere maruz kaldığını ifade etti.