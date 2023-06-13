Girne’de meydana gelen vahim zarar suçundan tutuklanan M.Y. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Dağdelen, 9 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Girne’de Anafartalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda müşteri olarak giden zanlı ile M.E’nin (30) arasında baklavanın güzel olmaması nedeniyle çıkan tartışma sonucu zanlının bir taraf, M.E’nin (30) diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarına vurup kavga ettikleri sırada, almış olduğu darbe sonucu M.E’nin burun ve yüzünün sol tarafındaki kemik kırılarak vahim zarara uğradığını söyledi.

Polis, “M.E, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Akabinde göz kemiğinden ameliyat edilmiştir” dedi.

Dağdalen, olayın ardından gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüsü sonlanan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, turist vizesi biten zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.