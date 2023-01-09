Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Barçın, söz konusu kesimin 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında 1 Ocak 2008 öncesi çalışmaya başlayanlar olduğunu kaydetti.

Barçın kişisel sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımlarda, eşitliğin sağlanması adına 16/1976 sayılı yasaya tabi 1 Ocak 2008 öncesi çalışmaya başlayanların 55 yaşında emekli olma haklarının geri teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

Barçın’ın paylaşımı şöyle:

“Diğer tüm yasa değişiklikleri ile yapılan düzenlemeler hep yeni işe başlayanları kapsadı, o şartlar bilinerek işe başlandı ve değişiklikler de sistemde olanları hiçbir zaman kapsamadı.

Ama bu statüdeki kişiler yıllarca prim yatırmalarına karşın dediğim gibi bir sabah kalktılar ve işe başladıkları sisteme göre emeklilik yaşlarının yükseltildiğini gördüler.

Özetle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile kastedilen kişiler, 01 Şubat 2012'de dahil oldukları sosyal güvenlik sistemine göre bir gecede UBP tarafından emeklilik hakları ötelenenlerdir dostlar”

TÜRKİYE’DE 2 MİLYON 250 BİN KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında EYT'de yaş şartının olmayacağını açıklayarak, düzenleme ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı elde edeceğini duyurmuştu.