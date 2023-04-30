Barçın ''Ne olup bitiyorsa İstatistik Kurumu Başkan kadrosuna vekalet eden kişinin 3 ay vekalet süresi dolmasına müteakip yani vekalet eden kişi Barem 19'dan emeklilik hakkı kazandığı anda İstatistik Kurumu Başkan kadrosuna, vekalet eden kişi yerine emeklilik hakkına 1 yıl kalan başka bir Müşavir Müdürü atıyor UBP ve bunu da onaylıyor Sn. Ersin Tatar.'' ifadelerini kullandı

Barçın'ın açıklamasının tamamı şöyle;

''İstatistik Kurumu Başkanı'nın yokluğunda bu mevkiye Başkan Yardımcısı vekalet eder diyor yasa.

Bu vekaletin 3 ay devam etmesi durumunda ise otomatik olarak o kişi Barem 19 üzerinden emeklilik hakkı elde ediyor.

Ne olup bitiyorsa İstatistik Kurumu Başkan kadrosuna vekalet eden kişinin 3 ay vekalet süresi dolmasına müteakip yani vekalet eden kişi Barem 19'dan emeklilik hakkı kazandığı anda İstatistik Kurumu Başkan kadrosuna, vekalet eden kişi yerine emeklilik hakkına 1 yıl kalan başka bir Müşavir Müdürü atıyor UBP ve bunu da onaylıyor Sn. Ersin Tatar.

Bu çerçevede vekalet süresi 3 ayı geçip atama yapıldığı için başkanlığa vekalet eden Başkan Yardımcısı kişi bir anda 750.000 TL ikramiye ve 25.000 TL maaş artış hakkı elde ediyor.

Diğer taraftan İstatistik Kurumu Başkan kadrosuna atanan ve emeklilik hakkına 1 yıl kalan Müşavir Müdür kişi de 390.000 TL ikramiye ve 13.000 TL maaş artış hakkı elde ediyor.

Orman Mühendisi bir kişiyi İstatistik Kurumu Başkanı olarak atayıp kurumu işlevsizleştiren ve yandaşlarına kamu kaynaklarını kıyak çeken bu zihniyetten hesap soracağız ve bu hesabı sormak için de diyoruz ki 25 Haziran ilk prova, mühürler Başağa...''