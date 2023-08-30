Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

CTP'li vekil Barçın, "Saat 23:14'te Eğitim Bakanlığı, yapmış olduğum paylaşım sonrası fotoğraftaki açıklamayı yapmıştır. Keşke okullarımızın tamiratı noktasında da aynı hızda davranabilseydiler ama şimdi konumuz bu değil tabii ki" dedi.

Barçın, "Bakanlık 761 bin 5 TL'nin Türkiye'de düzenlenen okul sporları müsabakalarına katılan okul takımlarımızın uçak bileti, konaklama vb. giderlerinin karşılanması için aktarıldığını ifade etmiştir. Spora kaynak ayırmaya kimsenin karşı olduğu yoktur. Ancak bilmekteyiz ki Eğitim Bakanlığı algı yaratma noktasında tam bir derin devlet mantığı ile çok iyi çalışmaktadır ve bu açıklama da bunun en tipik bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Barçın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bilinmelidir ki bu amaç için ödenekler, bütçelerde yılın başında bakanlığın onayı ile bütçeye konulmakta ve bu kalemden de sadece spor amaçlı harcamalar yapılmamakta ayrıca ağırlamaya yönelik izaz ikram, hediye vb. giderler de bu kalemden karşılanmaktadır.

Rakamlar Yalan Söylemez

2022 bütçesi yapılırken bu kaleme 1.510.000 TL konmuş ve 2023 yılında bu rakam %215 artırılarak 4.750.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Bu rakamın içerisinde bakanlığın ifade ettiği giderler de vardır.

Peki ne oldu, nereye ne harcandı da 7 ayda 4.750.000 TL bitti ve şimdi spor müsabakaları için 761.005 TL'ye ihtiyaç duyuyorsunuz?

Açıklamadan anlıyoruz ki spor müsabakalarında da harcanmak için konulan 4.750.000 TL para amaçlar dışında bitirilmiş ve şimdi esas harcanması gereken alan için kaynak sıkıntısı yaşanmıştır.

Hem bütçenin size verdiği kaynağı çarçur edeceksiniz hem de sonra spor için bu kalem aktarımını yaptık diyeceksiniz.

Peki neden bu kalem aktarımını okullarımızın en çok ihtiyaç duyduğu "Müteahhitlik Hizmetleri" kaleminin %36'sını aktararak yaptınız?

Peki aktarım yaptığınız bu kalemin ihtiyaçlarını nereden, nasıl karşılamayı düşünüyor sunuz?

Özetle bütçe disiplini çerçevesinde hareket etmeyip ilgi kalemden harcamaları öncelikli olarak spora değil yeme içmelere yaptınız, parayı bitirdiniz sonra da spora para aktarmak için bunu yapmak zorunda kaldık diyerek gerçeği gizlemeye çalıştınız.

KANDIR ÇOCUĞU DA TAKSİM İSTESİN !

Not: 19 Mayıs Törenine yönelik rakamları ve gerçekleri de bir sonraki gönderimde paylaşacağım dostlar."