Başbakan Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

Türkiye’nin ve dünyanın son 22 yılına damga vuran AK Parti'nin bugün gerçekleştirilen 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi’nde bir kez daha genel başkanlık görevine seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten kutluyorum.

İnanıyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında ortaya konan “Türkiye Yüzyılı” Vizyonu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, yeni sesler ve yeni yüzlerle, yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerleyerek milletimizi, güven ve İstikrar içerisinde çok daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, AK Parti Kongresi’nin hayırlara vesile olmasını diler, delegelerin teveccühü ile yeni görevlere seçilen tüm AK Parti yöneticilerini tebrik eder, görevlerinde başarılar dilerim.