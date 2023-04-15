Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) eyleminin sonlandırılmasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, “Halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, bu nedenle toplumsal hiçbir destek bulamayan, ekonomiyi büyük kayıplara uğratan, üretimi aksatarak işletmelere zarar veren, 24 saati aşan elektrik kesintilerine yol açan gayrı yasal eylemlerin son bulması olumlu bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

Üstel, “İlk günden itibaren söylediğimiz gibi, yasa dışı eylemlerin son bulması şartı ile varsa sıkıntıların aşılması adına herkesle ve her kesimle diyaloğa açık olacağımızı söylemiştik. Bugün de aynı noktadayız” dedi.

“ULUSAL ENERJİ VİZYONUMUZU TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE KISA BİR SÜREDE ELE ALACAĞIZ”

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesiyle birlikte yeni süren başlayacağına işaret eden Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yasamızın meclisten geçmesi ve yeni sürecin başlaması ile birlikte, bilim insanlarımızla, odalarımız, ekonomik örgütlerimiz ve paydaşlarla bir araya gelerek gerekli istişareleri yapacağız.

Kaliteli, hesaplı, kesintisiz, çevreci, arz güvenliği olan, kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sisteme geçişin de dahil olduğu, halihazırda mevcut olan üretim santrallerimizin giderek artan enerji ihtiyacımızı karşılayacak kapasiteye çıkarılmasını da içeren Ulusal Enerji Vizyonumuzu tüm paydaşlarla birlikte kısa bir sürede ele alacak ve ülkedeki enerji konusunu tıpkı su sorunu gibi ortadan kaldıracağız.”

“GEREKLİ ADIMLARI CESARETLE ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Üstel, “İçi boş sloganlarla, dayanaksız söylemlerle ve yaratılan kaos ortamları ile ülkenin ihtiyaç duyduğu büyük değişim ve reformların önünün kesilmesine dün de izin vermedik yarın da vermeyeceğiz. Sürdürülebilir olmaktan çıkmış, ülkenin gelişiminin önünü kapatan tüm konularda gerekli adımları cesaretle atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başbakan Üstel, “Bu vesile ile bir kez daha yapılan hatayı en başından itibaren net bir şekilde gören ve devletin kurumlarına yönelik yapılan saldırılara ve elektrik kesintilerine hiçbir destek vermeyen sağduyulu halkımıza ayrıca saygılarımı sunuyorum” açıklamasını yaptı.