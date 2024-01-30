Başbakan Ünal Üstel, Geçitköy’de incelemelerde bulundu.

Başbakan Üstel, iki günden beridir Meteoroloji Dairesi’nin halka yağış miktarıyla ilgili uyarıda bulunduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak dünden itibaren tüm bölgelerde İlçe Emniyet Kurullarını faaliyete geçirdiklerini ve merkezde de “kriz masası” kurduklarını ifade etti.

Akşamdan beri devam eden fırtınanın birtakım hasarlara neden olduğunu belirten Üstel, herhangi bir can kaybının yaşanmadığına dikkat çekti. Üstel, fırtınanın maddi hasara neden olduğunu belirtti.

Üstel, bir aracın sele kapıldığını ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Aracın sele kapılmasının ardından Sivil Savunma ekiplerinin araçtaki kişiyi kurtardığını belirten

Başbakan Üstel, vatandaşlara mümkün oldukça dışarı çıkmama çağrısında bulundu.