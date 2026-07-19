Başbakan Ünal Üstel, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreter Yardımcısı Bektur Bazakechov ile TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Sekreteri Kadir Yaman'ı kabul etti.

Kabulde konuşan Başbakan Üstel, Türk dünyasının temsilcilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Türk dünyasının KKTC'ye gösterdiği dayanışmanın her geçen gün güçlenmesinin Kıbrıs Türk halkına umut verdiğini söyledi.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olma sürecinde Türk dünyasının ortaya koyduğu güçlü iradenin kendileri için son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Üstel, bu desteğin Kıbrıs Türk halkının haklı davasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Gözlemci üyeliğin ardından Türk dünyasının temsilcileriyle aynı masa etrafında buluşmanın ve ortak meseleleri değerlendirme fırsatı yakalamanın büyük bir gurur olduğunu belirten Üstel, Türk dünyasının sadece ortak bir coğrafya değil, ortak tarih, ortak kültür ve ortak geleceğin adı olduğunu kaydetti.

Ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda Türk dünyasıyla iş birliğinin daha da güçleneceğine inandıklarını dile getiren Üstel, "Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur." anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Başbakan Üstel, konuşmasının sonunda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın Kıbrıs Türk halkı için taşıdığı tarihi öneme dikkat çekerek, Türk dünyasının temsilcilerini ülkede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti yineledi ve ziyaretlerinden dolayı TÜRKPA heyetine teşekkür etti.