Başbakan Ünal Üstel, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi’ konulu panele katılmak üzere ülkede bulunan AK Parti Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı ve Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından bir sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı, “Yıldırım’ı ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, ihtiyaç duyduğumuz her alanda her zaman bizlerin yanındadır. Bu bize güç vermektedir. Bu vesileyle üç devlet tek millet olarak emin adımlarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.