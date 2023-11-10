Başbakanlık bütçesi görüşülürken milletvekillerinin ardından İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir ve İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın, Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy ile Maliye Bakanı Özdemir Berova eleştirileri ve soruları yanıtladığı konuşmalar yaptı.

Demir

İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir, bütçe rakamlarına değinerek hane halkı işgücü anketinde çeyreklik dönemine geçileceğini, diğer büyük kalemin ise yazılımlara ilişkin olduğunu belirtti.

Demir, hayat pahalılığı endeksi rakamlarına eleştirilere değinerek, yapılan çalışmaları anlattı. 15 marketten fiyat aldıklarını kaydeden Demir, marketlerle ilgili bilgilerin telefonla alınmadığını söyledi.

Fiyatlarla oynamanın mümkün olmadığını dile getiren Demir, istatistik uzmanı olmadığını ancak kamu yönetiminde yöneticilik tecrübesi bulunduğunu belirtti. Demir, kuruma katkı koyma amacıyla görev yaptığını ifade etti.

Hayat pahalılığına ilişkin metodolojiyi dile getiren Demir, müdahale kabul edilmeden hesaplamaların yapıldığını kaydetti.

Hayat pahalılığını düşük çıkmasının alım gücünün korunması noktasında iyi bir şey olduğunu belirten Demir, hesapların şeffaf bir şekilde paylaşıldığını söyledi.

İstatistik Kurumu’nun bağımsız bir kurum olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın da kurumun bağımsız olmadığını ima etmenin tehlikeli olduğunu kaydetti.

Özsaygın, algoritmanın 1976’daki sistemle hesaplandığını ve herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, sepet konusunun ele alınmasının ise değerlendirmede olduğunu söyledi.

İşyerlerini seçerken kriterler olduğunu kaydeden Özsaygın, genel fiyatlar üzerinde değişimi takip ettiklerini ifade etti.

Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bütçe toplantılarının verimli olması temennisini dile getirerek, bu yıl hayat pahalılığının yüzde 86 civarında beklendiğine işaret ederek, hesaplamalarının nasıl yapıldığı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İstatistik Kurumu’nun kendilerine en doğru veya en doğruya yakın verileri sunduklarını belirten Berova, Başbakanlık toplam bütçesinin kurumların toplam bütçesinden fazla olduğu yönündeki söylemlere değinerek, 4’lü hükümet döneminde de durumun aynı olduğunu kaydetti.

Elektrik teşvikleri konusunda bir düzenleme yapılacağını belirten Berova, devletin iç ve dış borç stokunun bugün oluşmadığını, 20-30 seneliğe varan borçlanmalar olduğunu söyledi.

Borçlanma kapasitesinin iç kaynaklar kadar olduğunu ifade eden Berova, vergi kaçağını önleme adına atılacak adımların önemine değindi.

Berova, bunun en önemli yolunun otomasyon sistemin düzeltilmesi olduğunu kaydetti.

Konuşmalar sonunda 1 milyar 82 milyon 8 bin 700 TL’lik Başbakanlık bütçesini oy çokluğuyla kabul edilerek, BRTK bütçesinin görüşülmesine geçildi.