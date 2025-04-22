Büyükelçi Başçeri, TC Lefkoşa Büyükelçiliğine gelen çocukların bayramını kutlayarak, öğrencilerle sohbet etti.

9 Eylül İlkokulu Müdürü Elçin Altan’ın eşlik ettiği heyette, 6 ilçeden 17 ilkokul öğrencisi yer aldı.

-Başçeri: “Sizlere, güvenimiz ve inancımız tam”

Büyükelçi Ali Murat Başçeri, kendini ziyaret eden çocukların gelecekte bu makamlarda oturabileceğini belirterek, “Sizler de bayrağı teslim alıp, bu bayrak yarışını ileriye taşıyacaksınız. Sizlere, güvenimiz ve inancımız tam” şeklinde konuştu.

Çocukların hem KKTC’nin hem Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olacağını söyleyen Başçeri, “Geleceğin parlayan yıldızları olarak, milletimizin daha da ileriye gitmesi için elinizden geleni yapacaksınız” dedi.

-Öner: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu özel günü tüm dünya çocuklarına armağan etti”

TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, makam koltuğunu Yeşilyurt İlkokulu’ndan Nisa Nur Öner'e devretti. Başçeri’nin koltuğuna oturan Öner, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Tüm çocukların 23 Nisan’ını kutlayan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu özel günü tüm dünya çocuklarını armağan ettiğini kaydeden Öner, “Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yüzyıllardır süren dostluk ve kardeşlik bağlarının nesilden nesile aktarıldığı ve her iki ülke arasında birçok ortak proje üreterek bu kalıcı dostların ve güveninin sağlam temellere dayandığını hepiniz biliyorsunuz” dedi.

Öğrenciler Başçeri’ye çiçek takdim etti. Başçeri de çocuklara çikolata ve hediye dağıttı, gün anısına toplu fotoğraf çekildi.