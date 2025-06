Gizem Özgeç yazdı…

Atlas… Daha küçücük bir çocuk. Bir köpeği var, en yakın dostu… Onunla yürüyüşe çıkıyor. Masum bir akşam… Derken, başka köpekler saldırıyor. Atlas korkudan kaçıyor, köpeğini geride bırakıyor. Hangi çocuk korkmaz? Nereye sığınacağını bilemeden, en yakın mandıraya giriyor. Gece olunca da tuvalet ihtiyacıyla dışarı çıkıyor ve... Uyuya kalıyor. Sabah anneannesine anlatıyor.

Bakınca "küçük bir kaybolma vakası" diyebilirsiniz. Ama değil.

Çünkü dün gece, ülkemizde kelimenin tam anlamıyla bir seferberlik başladı. Polisinden siviline, komşusundan belediyesine, sosyal medya gruplarından gönüllü köylülere kadar herkes…

Ve işte tam burada insanın içi burkuluyor.

Çünkü biz Kıbrıslı Türkler, aslında bunu hep yapabiliyoruz. Başımıza geldiğinde… Tehlike kapıyı çaldığında… Bir çocuğumuz kaybolduğunda… O zaman hatırlıyoruz: Biz birlikte daha güçlüyüz. Birbirimize sahip çıktığımızda, bu küçücük coğrafyada koca bir yüreğe dönüşüyoruz.

Ama neden sadece o zaman?

Niye o ruh, o birlik duygusu gündelik hayatımızda yok?

Atlas’ı ararken hepimiz bir olduk. Genci yaşlısı, sağcısı solcusu yoktu. Sadece “insan”dık. Sadece “komşu”ydık. Sadece “çocuklar güvende olsun” diyorduk. Ne güzel bir haldi o… Unuttuğumuz bir hissin tekrar hatırlanışıydı.

Bazen bir çocuğun kaybolması, bir toplumun kendini bulması demek oluyor. Çok acı ama gerçek.

Atlas sabaha sağ salim bulundu. Uyuyakaldığı mandıranın orada, soğuktan korunmuş, belki biraz korkmuş ama iyi… Çok şükür.

Ama bu olay bize başka bir şey daha gösterdi: Biz istersek, biz hatırlarsak, biz içimizdeki o “komşuluk”, “yardımlaşma”, “birlik” duygusunu her gün yaşatabiliriz. Atlas için kenetlendik. Peki, yarın başka biri için kenetlenmeye hazır mıyız?

Belki de bu hikâyenin en büyük kahramanı, Atlas değil. Atlas sayesinde kendini hatırlayan bir toplum...

İçimizde hâlâ var o ruh. O eski dayanışma, o eski sıcaklık… Sadece başımıza bir şey gelince değil, her gün, her an yaşatabiliriz onu...

Sadece… Unutmamamız gerek...

****

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde temizlik çalışmaları sürüyor.

Temizlik kampanyası sürüyor…

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde temizlik kampanyasının sürdüğünü açıkladı.

“Çevremizi korumak hepimizin sorumluluğudur” diyen Amcaoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kentimizin dört bir yanında devam eden temizlik kampanyamız, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde de sürüyor. Amacımız, bölgedeki tüm alanları kısa sürede temizlemek ve bu temizliği kalıcı hale getirmektir.

İş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın bu sürece destek vererek çevreyi temiz tutma konusunda iş birliği yapacaklarına gönülden inanıyorum.

Çevremizi korumak hepimizin sorumluluğudur.”

*****

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV), "Bir İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı" paneli düzenledi.

"Bir İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı" paneli düzenlendi

Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Lokali’nde saat 10.00’da yapılan paneli izleyenler arasında Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve bazı milletvekilleri de yer aldı.

İki oturumdan oluşan panel, KTİHV Mütevelli Heyeti Başkanı, eski Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Dizdarlı, “Bugün bir insan hakkı olarak Unutulma Hakkı’nı konuşmak, dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Emine Dizdarlı, teknoloji ve internetin her alana hızlı bir şekilde girmesi ve her türlü verinin çok kısa sürede erişilebilir olmasının temel hak ve özgürlüklerin yeniden ele alınıp yenilenmesi ve sınırların yeniden belirlenmesi sonucunu doğurduğunu söyledi. Dizdarlı, özel hayatın gizliliği, bireylerin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı, ifade ve haberleşme hürriyeti, basın hürriyeti gibi konuların gündeme geldiğini belirtti.

Dizdarlı: Haklar arasında bir dengenin sağlanması gerekiyor

Dizdarlı, özellikle kişisel veri kavramı ve kişisel verilerin korunması hakkıyla birlikte, kişinin internet arama sonuçlarında kendisiyle ilgili haber, fotoğraf, video, bilgi vs. gibi verilerin artık internet arama sonuçlarında olmamasını isteme hakkı olan Unutulma Hakkı'nı da gündeme getirdiğini kaydetti.

Avrupa Adalet Divanı’nın Costeja González v. Google İspanya davasının, Avrupa Birliği'nde "unutulma hakkı" kavramının kapsamının yerleşmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Dizdarlı, "Unutulma Hakkı"nın nasıl uygulanacağının halen tartışıldığına işaret ederek, haklar arasında bir dengenin sağlanması gerektiğini belirtti.

Dizdarlı, bir taraftan genel ahlak gibi kıstasların, diğer taraftan kamu yararı, kamunun üstün menfaati gibi kavramlar değerlendirilirken veya geniş yorumlandığı takdirde söz konusu temel hak ve özgürlüklerin sınırlandığı durumların kaçınılmaz olacağını söyledi.

Avrupa Birliği'nin Sivil Büyü programı desteğiyle düzenlenen konferans için emeği geçen herkese teşekkür eden Dizdarlı, “Farklı disiplinlerin farklı bakış açılarını dinlemek herkes için unutulmaz bir deneyim olacaktır” dedi.

Dizdarlı’nın konuşmasının ardından “Unutulma Hakkı” başlığıyla hazırlanan bilgilendirici kısa filim gösterildi.

AB’nin Sivil Alan projesi altında yürütülen Sivil Büyü Programı desteğiyle yapılan panelde, dijital çağın güncel ve tartışılan haklarından biri olan “Unutulma Hakkı” hukuki, etik ve toplumsal boyutlarıyla ele alınacak.

KTİHV Mütevelli Heyeti üyesi, Avukat Deniz Düzgün’ün moderatörlüğünü üstlendiği ilk oturumda, Yüksek Mahkeme Yargıcı Bahar Duatepe “Unutulma Hakkı Perspektifinden Genel Değerlendirme” ve Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy “Kıbrıs’ın Kuzeyinde Kişisel Verilerin Korunması ve Unutulma Hakkı: 89/2007 Sayılı Yasa Çerçevesinde Bir Değerlendirme” başlıklı sunumlar yaptı.

KTİHV Mütevelli Heyeti Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Görkem Göktuna’nın moderatörlüğünde yapılan ikinci oturumda Prof. Dr. Yaman Akdeniz “Hatırlama Hakkı: İnternet Sansürünün Toplumsal Hafıza Boyutu”, Dr. Öğretim Üyesi Cemile Turgut “Unutulma Hakkı ve Unutulma Hakkına Dair Yanılgılar” ve Haberleşme uzmanı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Temsilcisi Mehmet Cezar ise “Unutulma Hakkının Uygulanabilirliğine İlişkin Teknik Yöntemler” konularında sunumlar planlandı.

****

Dipkarpaz – Zafer burnu arasındaki güzergâhta yol çalışması başlıyor.

Dikkat… O yolda çalışmalar bugün başlıyor…

Dipkarpaz- Zafer burnu arasındaki güzergâhta bugünden itibaren asfalt kaplama çalışması yapılacağı ve yolun belirli saatlerde trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

KKTC Karayolları Master planı kapsamında yapılacak ve 5 Temmuz'a kadar sürecek çalışmalar süresince bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre tur operatörleri ile turistler tarafından yoğun şekilde kullanılmasından dolayı çalışmalar boyunca yol, hafta içi saat 14.00'e kadar trafiğe açık olacak fakat saat 14.00 -20.00 saatleri arası trafik akışına tamamen kapatılacak.

Hafta sonları ise belirtilen yol trafiğe tamamen açık olacak.