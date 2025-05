Avrupa’nın farklı ülkelerinden belediye başkanları ve yerel yönetim yetkililerini bir araya getiren konferansta, iklim kriziyle mücadelede adil bir dönüşüm için yerel düzeyde uygulanabilecek etkin politikalar üzerine görüş alışverişi yapılması ve iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Toplantı sonunda katılımcıların imzaladığı Viyana Deklerasyonu ile iklim krizi ve biyolojik çeşitliliğin kaybı karşısında kararlı eylemlerin gerekliliği kabul edildi. Cesur yerel liderlik için zamanının şimdi olduğunu vurgulayan deklerasyon; şehirler ve yerel yönetimlerin yeniliği yönlendirmede, etkili politikaları uygulamada ve sistemleri dönüştürmede kilit rol oynadığının altı çizildi.

Aynı zamanda daha sürdürülebilir ve adil bir gelecek inşa etmek konusunda da yerel yönetimlerin potansiyeline dikkat çeken deklerasyonda demokrasi, barış, hukuk devleti ve özellikle kadın ve erkek eşitliği dahil olmak üzere temel hakların gözetilmesinin, bu dönüşümün başarılı olmasında ön koşullar olduğu belirtildi. Deklerasyon kapsamında dikkat çekilen bir diğer husus ise süreçlerin kapsayıcı olması ile katılımcı ve müzakereci karar alma süreçlerinin teşvik edilmesi oldu.

Viyana Deklerasyonu, Avrupa Komisyonu’nu ve ulusal hükümetleri, şehirlerin sürdürülebilir ve adil bir gelecek için çabalarını doğrudan fonlayarak desteklemeye ve onları gelecekteki Avrupa Birliği uyum politikalarının şekillendirilmesine dahil etmeye çağırdı.

Toplantıya dair genel değerlendirmede bulunan Mehmet Harmancı, bu konferansla birlikte bir yandan iklim krizinin etkilerine karşı hazırlıklı olmanın taşıdığı hayati önemin diğer yandan ise bunun gerektirdiği dönüşümde yerel yönetimlerin oynayabileceği kritik rolün bir kez daha Avrupa Komisyonu’nun ve merkezi yönetimlerin dikkatine getirildiğini belirtti.

Harmancı değerlendirmesine şöyle devam etti: “Üzülerek ifade etmek zorundayım ki iklim krizinden kaynaklı bizi bekleyen büyük riskler de bu krizle etkin mücadele için yerel yönetimlere sağlanması gereken yetki ve imkanlar da Kıbrıs’ın kuzeyinde merkez siyasetin gündemine hala girememiştir. Uluslararası hukuk sisteminin dışına hapsolmuş olmamızın adeta bizi bu evrensel krize karşı da dokunulmaz kıldığı yanılgısı veya vurdumduymazlığıyla hayatımıza devam ediyoruz. Diğer yandan Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ise adanın sadece güney yarısında fonlanan ve uygulanması sağlanan politikalarla adada iklim kriziyle etkin mücadele edebileceği yanılgısıyla hareket ediyor.”

KKTC’de yasama ve yürütme organlarının bir an önce bu bilinçle gerekli yasa ve politikaları geliştirmesinin önemini vurgulayan Harmancı, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yerel yönetimlerin bu alanda daha etkin çalışabilmesi ve güneydeki yerel yönetimlerle karşılıklı fayda sağlayan, somut iş birlikleri geliştirebilmesi için Avrupa Birliği’nin de farklı kaynaklara erişimin yolunu açması gerektiğini söyledi.

ACT NOW Belediye Başkanları Konferansı, belediye başkanlarını, yerel liderleri ve uzmanları bir araya getirerek yerel inovasyon yoluyla acil küresel sorunları ele almak üzere her yıl uluslararası kapsamda düzenleniyor.